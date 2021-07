Tonezza del Cimone: infortunio ad un boscaiolo

Tonezza del Cimone, alle 13 circa la Centrale del Suem di Vicenza è stata allertata per un boscaiolo colpito da una pianta a una gamba, mentre stava effettuando dei lavori con altre persone non distante dell’abitato di Tonezza del Cimone. Geolocalizzato il luogo dell’incidente, sono state inviate le coordinate a una squadra del Soccorso alpino di Arsiero, che ha raggiunto M.V., 46 anni, di Tonezza del Cimone (VI), 300 metri sopra la strada.

Tredici i soccorritori, tra i quali un medico, che hanno prestato le prime cure all’uomo per un possibile trauma al ginocchio, accompagnando anche il personale sanitario dell’ambulanza sopraggiunta nel frattempo. Caricato in barella, l’infortunato è stato trasportato fino alla strada e caricato sull’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Santorso.