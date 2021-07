Schio Grande Teatro 2021: “La mia battaglia” di Elio Germano

Particolare appuntamento nella rassegna teatrale estiva scledense: giovedì 22 luglio ore 21 parco Fabbrica Alta di Schio (VI)

Schio Grande Teatro 2021: trasposizione in realtà virtuale dello spettacolo “La mia battaglia” di Elio Germano.

Un appuntamento del tutto eccezionale, giovedì 22 luglio ore 21.00 nel parco della Fabbrica Alta di Schio (VI), con il film in realtà virtuale dell’opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani. “Segnale d’allarme – La mia battaglia VR” è la trasposizione virtuale a cura del regista Omar Rashid di “La mia battaglia”, spettacolo teatrale portato in scena da Elio Germano. “La mia battaglia” è il segnale d’allarme che Germano lancia contro l’informazione fatta solo di opinioni, la tecnologia che rischia di essere veicolo di pura distrazione di massa e una cultura mainstream che finisce per fagocitare sistematicamente la nicchia, sottraendole anche le opportunità concesse dalla tecnologia. Nella versione virtuale lo spettatore sarà portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale, ad entrare nella narrazione per assistere ad un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco. Un monologo che porta a riflettere e a porsi domande su vari temi: il consenso, il libero pensiero, l’affabulazione, la dittatura attraverso una feroce e allucinata narrazione in cui un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta. Portatore di un muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista da figura autorevole si farà a poco a poco sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo di ritorno travestito da semplice buon senso.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Astra, via Btg Valleogra, 45.

BIGLIETTI: intero euro 14 – ridotto euro 12. La biglietteria è aperta dal martedì al giovedì dalle 10 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30, al Teatro Civico in via Pietro Maraschin n. 19. Info: Teatro Civico: Tel 0445.525577, info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it