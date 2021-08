Schio Calcio: Luca Ciscato confermato in prima squadra. Il difensore continuerà in maglia giallorossa.

Luca Ciscato per la stagione 21-22 sarà un giocatore della Prima Squadra di Mister Giarraffa. Difensore, classe ‘88, originario di Schio, è arrivato lo scorso anno in via Mantova, dopo aver rappresentato i colori di Orsiana, Eurocalcio, Marano, Cartigliano (dove gioca 27 partite e sigla quattro reti), Schio Torre Valli, Poleo, Sarcedo, Zanè.

Ora continuerà in Giallorosso.

«Sono rimasto perché Schio è una realtà di calcio sana, che prova a migliorarsi e sta cercando di affermarsi, anno dopo anno, nella categoria che gli compete. Mi merito questa categoria: c’è da sudare e impegnarsi però so che posso dare il mio contributo alla squadra, alla società, ai giovani. Confido che possiamo ritagliarci delle soddisfazioni in questo campionato d’Eccellenza. Nonostante il gruppo sia nuovo, è formato da giocatori molto validi e già esperti, non solo di questa categoria ma anche più alta. La base della squadra è solida e ci sono giocatori “vecchio stampo”. Daremo sicuramente il massimo, ci impegneremo di continuo per migliorarci e per cercare di fare un campionato nel miglior modo possibile dando sorrisi in primis a noi stessi, alla società e ai nostri tifosi. Il campo farà vedere le mie e le nostre capacità e alla fine tireremo le somme, confidando di avere un campionato continuativo senza intoppi o sospensioni a causa del Covid. Ovviamente… più si vince meglio è».