Polizia Locale Alto Vicentino di Schio: spaccio di sostanze stupefacenti

In data 18.03.2021 una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio provvedeva ad eseguire un controllo presso il parcheggio interrato di Piazza Falcone Borsellino di Schio. Nella circostanza gli agenti rinvenivano, occultate tra le colonne di sostegno del parcheggio, 15 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Grazie all’impianto di sorveglianza voluto dall’Amministrazione Comunale di Schio, gli agenti risalivano all’autore dell’abbandono, un 18enne di Schio. Quindi gli agenti eseguivano una perquisizione presso l’abitazione del ragazzo rinvenendo sostanza stupefacente del tipo marijuana per oltre gr. 26 e HASHISH per oltre gr. 8,2, 2 bilancini di precisione e la somma € 90,00, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il tutto veniva posto sotto sequestro e a disposzizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ulteriore attività investigativa posta in essere dagli agenti e frutto di numerosi servizi di appostamento in abiti borghesi permettevano di dare corso ad ulteriori 2 perquisizioni locali. La prima nel comune di Malo ove, con la collaborazione della Polizia Locale di Malo e Monte di Malo, un 19enne veniva trovato in possesso di oltre gr. 17 di marijuana, un bilancino di precisione e 12 semi per la coltivazione di canapa indiana (piante di marijuana). La seconda nel comune di Schio dove un 24enne e una 20enne venivano trovati in possesso di gr. 45 di HASHISH, quasi gr. 2 di marijuana, 2 bilancini di precisione oltre che a vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Per quanto sopra i soggetti sono stati deferiti all’A.G. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.