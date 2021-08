Marano Vicentino: sinistro stradale con feriti

Sinistro stradale con feriti a Marano Vicentino.

Alle ore 14.30 circa di sabato 31 luglio una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta a Marano Vicentino in via Prole intersezione con via Venezia, per il rilievo di un sinistro stradale con ferito. Un ciclomotore, condotto da un 16enne, stava transitando in via Venezia con direzione via Milano. Giunto all’intersezione con via Prole, per cause in corso di accertamento, andava ad urtare con la parte anteriore del proprio veicolo contro una Fiat Punto che stava transitando in via Prole con direzione via Monte Pasubio. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore che, prima impattava contro l’auto per poi rovinare a terra. Prontamente veniva soccorso e trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso, per le cure del caso (non risulta in pericolo di vita). Ingenti i danni ai mezzi.