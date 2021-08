Arzignano Valchiampo: Mosè Semenzato indosserà ancora la maglia 24

Il giovane resta in gialloceleste.

Mosè Cristian Semenzato sarà ancora un giocatore della Prima Squadra dell’Arzignano Valchiampo: per la stagione 21-22 arriva la sua riconferma. Classe 2003, il giovane centrocampista, veneziano d’origine, è arrivato lo scorso anno in Gialloceleste, militando prima nella Juniores e poi vivendo il passaggio in Prima Squadra sotto la guida di Mister Bianchini.

«Ho giocato 7 anni nella squadra del mio paese, il Mellaredo, dove mi allenava mio papà. Poi ho giocato due anni a Campodarsego e successivamente altri tre anni al Calvi Noale – racconta Mosè Semenzato –. Sono arrivato ad Arzignano l’anno scorso: ho fatto tre partite con la Juniores ed in seguito sono stato contattato dall’allenatore in seconda, Zoran Ljubisic, e sono venuto ad allenarmi in Prima Squadra continuando la stagione con loro».

Il comunicato stampa e l’intervista su: MOSÈ SEMENZATO INDOSSERÀ ANCORA LA MAGLIA 24. IL GIOVANE RESTA IN GIALLOCELESTE. – Arzignano Valchiampo