Giovedì 24 giugno, ore 21 in Fabbrica Alta, parte la rassegna dedicata al pubblico dai 5 ai 99 anni

Vieni a teatro con mamma e papà: il cartellone estivo della Fondazione Teatro Civico di Schio – 4 appuntamenti tra fiabe, clown, marionette e video proiezioni

Completa il programma artistico promosso dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, con il sostegno e l’appoggio del Comune di Schio, la stagione teatrale per famiglie “Vieni a Teatro con mamma e papà”: 4 appuntamenti serali con le migliori compagnie di teatro ragazzi nazionali per vivere, nell’incontro tra generazioni clownerie, teatro di narrazione, teatro d’attore, musica dal vivo e marionette nella suggestiva cornice della Fabbrica Alta. Giovedì 24 giugno (ore 21 Parco Fabbrica Alta), andrà in scena uno spettacolo per non smettere mai di amare Gianni Rodari: “Favole al telefono” di La Piccionaia centro di produzione teatrale, di Titino Carrara con la regia di Carlo Presotto. Martedì 13 luglio (ore 21 Parco Fabbrica Alta) la compagnia Ullallà Teatro porterà in scena uno spettacolo di storie viaggianti all’insegna dell’interculturalità: “Cra Cra”, con Pippo Gentile e Angela Graziani, accompagnati da musica dal vivo, sarà un’occasione per riscoprire e rileggere con altri occhi le fiabe della nostra infanzia che fanno parte del patrimonio culturale del mondo intero. Seguirà Mercoledì 21 luglio 2021 (ore 21 Parco Fabbrica Alta) “Biancaneve”, di Bruno Cappagli e Fabio Galanti, regia di Bruno Cappagli, messo in scena da La Baracca – Testoni ragazzi, in cui la celebre fiaba sarà interpretata da due insoliti tecnici ritrovatisi a dover recitare sul palco. Chiuderà la rassegna “Appeso ad un filo”, Mercoledì 4 agosto 2021(ore 21 Parco Fabbrica Alta) della Di Filippo Marionette, compagnia di Offida che costruisce marionette e le porta in giro per il mondo. Il loro “Appeso ad un filo”, regia Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, è uno spettacolo senza parole, ma commovente e pieno di energia, che sa divertire e coinvolgere grandi e piccoli ed è stato portato in oltre 23 Paesi.

Lo spettacolo che inaugura la stagione giovedì 24 giugno, “Favole al telefono”, è uno spettacolo delicato e divertente caratterizzato dalla tecnica del tele-racconto. Vincitore del premio del pubblico Piccoli Palchi 2007/2008, si ispira ad una celebre raccolta dello scrittore italiano per ragazzi Gianni Rodari e vede protagonisti due genitori in viaggio di lavoro per l’Europa, che mandano ai figli ogni sera una piccola favola usando la webcam del computer. Sono favole brevi, create usando oggettini e souvenir, la distanza amplifica la necessità di scambiarsi esperienza ed affetto, ma le nuove tecnologie possono fungere da ponte tra grandi e piccoli.

Informazioni: in caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Teatro Astra. Biglietto: ingresso unico €5,00. È possibile acquistare anche online sul circuito Vivaticket.

La biglietteria è aperta dal martedì al giovedì dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 e il sabato mattina dalle 10 alle 12 al Teatro Civico, in via Pietro Maraschin n. 19. Info: Teatro Civico: Tel 0445.525577, info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it