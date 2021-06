Malo, lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza Duomo

Lavori di rifacimento della pavimentazione e di alcuni sottoservizi di piazza Duomo vie contermini.

A partire dal 24 giugno 2021 inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione riqualificazione di Piazza Duomo, via Mano e parte di via Molinetto.

Si tratta di un intervento di riqualificazione e sistemazione della pavimentazione già realizzata nel passato.

I lavori verranno realizzati in vari stralci in modo tale da limitare al massimo i disagi della circolazione e alle attività.

Si parte con la sistemazione completa di via Mano, per poi procedere alla sistemazione del parcheggio adiacente alla chiesa e infine si procederà alla sistemazione di via Roma/via Chiesa.

Sarà in tutte le fasi garantito il transito dei pedoni lungo i marciapiedi, e dei veicoli a senso unico alternato.

L’impresa incaricata dei lavori ha comunicato che in condizioni meteo favorevoli la durata potrebbe essere quantificata in 60 giorni, durante i quali, per salvaguardare la sicurezza della circolazione, la mobilità dell’area interessata subirà alcune modifiche.

Comunicato del Sindaco di Malo, Moreno Marsetti