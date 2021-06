Fidas Vicenza: “veloCittà. Una città in bicicletta!”

Il 27 giugno Fidas Vicenza presente con un gazebo alla festa dedicata alle due ruote, “veloCittà. Una città in bicicletta!”

Fidas Vicenza, l’Associazione di donatori di sangue maggiormente rappresentativa del territorio, prima Federata in Veneto e terza a livello nazionale, sarà presente domenica 27 giugno, dalle 9 alle 21, in occasione della prima domenica ecologica dell’anno, a Campo Marzo, dove si terrà “veloCittà. Una città in bicicletta!”.

L’Associazione, con la propria presenza colorerà di rosso il centro storico, richiamando l’attenzione di passanti e sportivi, ma soprattutto lanciando un chiaro messaggio di promozione del dono del sangue.

“Partecipiamo sempre con gioia ed attenzione a questi eventi – commenta la presidente provinciale di Fidas Vicenza, Chiara Peron – tanto più quando si tratta di manifestazioni sportive, che si prestano ad associare la buona pratica dello sport a quella del dono del sangue. La bicicletta è uno straordinario mezzo di trasporto, prezioso per molti, valido compagno di scampagnate o pedalate più impegnate per altri. In ogni caso, ci sentiamo di presenziare alla giornata, certi che molti vicentini si avvicineranno al nostro gazebo, semplicemente per conoscerci o per saperne di più, ma anche per sottoscrivere la promessa di donazione, per iniziare l’entusiasmante percorso per diventare donatori di sangue.