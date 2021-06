Anthea Vicenza Volley: ad un passo dal sogno

Un passo, ad un solo passo dal sogno per l’Anthea Vicenza Volley. Il passo “decisivo”, sabato prossimo ad Aragona.

“I have A dream” è stato il claim che ha accompagnato Anthea Vicenza Volley da quando è iniziato il lungo cammino dei playoff per la promozione in Serie A2. Ed oggi quel sogno è un po’ più vicino.

La serata comincia con la tanto attesa novità del pubblico che ha riempito, per quel che era permesso, le tribune del PalaGoldoni e che ha continuato per tutta la gara a sventolare le bandierine rosse e bianche ricevute all’ingresso. Per non dire della “curva” dei più assidui supporters delle atlete vicentine che con tamburi, canti e bandiere hanno sfogato la loro voglia di tifo per i colori biancorossi.

E le ragazze di coach Chiappini hanno risposto “presente” rendendo quasi facile, all’apparenza, una vittoria che si sono invece sudate sul campo punto su punto soprattutto nel secondo e ancor più nel terzo, decisivo set.

Poco da dire invece del primo set dove Anthea ha sorpreso Aragona con una partenza al fulmicotone. Il primo importante break lo registriamo sull’8-2 con coach Massimo Dagioni costretto a chiamare il primo timeout. Non serve perché le vicentine, perfette con D’Ambros dietro, supportate dall’ispirazione in palleggio di Simona Marini, se possibile anche più efficaci del solito al centro con Elisa Donarelli e con il capitano Lisa Cheli, e spinte dalle bocche di fuoco Jasmine Rossini, Isabella Milocco e la top score del match Caterina Errichiello, si portano al massimo vantaggio sul 14-7 per poi mantenerlo fino al 21-14 e per chiudere infine sul 25-17.

Buona la partenza delle vicentine anche nel secondo parziale con un rassicurante vantaggio iniziale di 5 punti. Reagisce però Aragona che rispetto al primo set pare iniziare a prendere le misure all’avversario e si riporta sotto riducendo lo svantaggio sul 13-11 quando è coach Chiappini a chiamare il suo primo time out dell’incontro. Serve perché Rossini e Milocco riportano Vicenza avanti 16-11 prima di una nuova reazione delle siciliane che si riportano sotto 19-17. Oggi però la volontà della squadra di casa di portare a casa il risultato è troppo forte e dopo essersi portata sul 23-19, conquista il primo set ball con Errichiello e chiude poi sul 25-21 con Milocco.

Più equilibrio nel terzo, decisivo set, combattuto alla pari dalle due squadre. Le biancorosse però hanno il merito di non lasciare mai alle avversarie la possibilità di andare in vantaggio nemmeno di un punto anche se raggiunte 2 volte sull’11-11 e sul 18-18, fino a che un ace di Errichiello rompe l’equilibrio riportando avanti Vicenza 21-19 e subito dopo al 23-19 con due colpi vincenti del capitano Lisa Cheli. È il momento decisivo anche se Aragona ha un ultimo moto d’orgoglio e si riporta 23-21 prima che Milocco conquisti il match ball con un muro punto che Vicenza concretizza subito portando a casa il set 25-21 e la partita 3-0.

“Sono molto, molto soddisfatto del risultato” ci ha detto coach Luca Chiappini “vince chi ha la volontà di vincere alla fine in queste partite. Noi abbiamo mostrato una grande caparbietà, grandissime doti in difesa e una gestione del cambio palla direi quasi perfetta”.

E anche coach Massimo Dagioni ha voluto riconoscere i meriti della squadra vicentina: “Vicenza, veramente complimenti, ha fatto veramente una partita perfetta, con intensità di gioco straordinario”.

Ora alle biancorosse manca solo l’ultimo passo da fare tra 7 giorni ad Agrigento dove dovranno confermare quanto di buono fatto ieri sera se vorranno coronare il sogno che le accompagna dall’inizio di questa difficile ed interminabile stagione.