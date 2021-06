A31 camion perde la pedana di carico

Alle 15:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada tra l’allacciamento dell’A31 e Vicenza Nord per un incidente tra un camion di cui si è staccata la pedana di carico e un furgone cabinato: ferito l’autista del mezzo più leggero finito contro il guardrail. I pompieri arrivati da Vicenza con due automezzi tra cui l’autogrù e 7 operatori, hanno messo in sicurezza il furgone e utilizzando cesoie divaricatori e martinetti idraulici, lavorato oltre mezz’ora per liberare l’autista, rimasto incastrato nelle lamiere della cabina di guida. L’uomo è stato stabilizzato dal personale del SUEM ed elitrasportato in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato con il formarsi di lunghe code anche in A4. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero della pedana di carico.