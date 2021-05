ZEROCODA per prenotare Ulss 7 Pedemontana

“ZEROCODA” per prenotare prelievi di sangue e consegna campioni

Attivato il nuovo sistema di prenotazione online per i punti prelievo negli ospedali di Bassano e Santorso e nelle sedi di Schio e Thiene

Da qualche giorno bastano 2 minuti, dal computer o anche da cellulare, per prenotare il prelievo di sangue o la consegna di campioni per il Laboratorio Analisi, evitando così inutili attese. Tutto questo grazie al nuovo sistema di prenotazione online “ZeroCoda”, attivo per i punti prelievo negli ospedali di Bassano e Santorso e nelle sedi di Thiene e Schio.

Il sistema, disponibile all’indirizzo https://ulss7.zerocoda.it, consente di completare la procedura in pochi semplici passaggi, scegliendo con tre semplici “click” prima il punto prelievi più comodo, quindi il giorno e l’orario dell’appuntamento tra le disponibilità esistenti. A quel punto per completare la procedura è sufficiente inserire il proprio nome e cognome, un indirizzo e-mail o il numero di cellulare. L’utente riceverà la conferma dell’avvenuta prenotazione direttamente via mail o sms, da esibire al momento del prelievo.

«ZeroCoda è un portale di prenotazione facile da usare e ideale per gli utenti che devono accedere al nostro Servizio – spiega il dott. Antonio Antico, direttore del Laboratorio Analisi dell’ULSS 7 -, in quanto ottimizza la distribuzione degli appuntamenti eliminando le perdite di tempo, minimizzando le attese e di conseguenza riducendo l’affollamento nelle sale d’attesa di fronte agli sportelli e agli ambulatori. Basterà infatti arrivare pochi minuti prima dell’appuntamento con la stampa del ticket o lo smartphone con il messaggio SMS ricevuto automaticamente e aspettare la chiamata della propria prenotazione, direttamente da parte dell’operatore allo sportello per l’accettazione».

«Con questo nuovo sistema – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – mettiamo a disposizione dei cittadini un servizio online di particolare rilievo, considerando che sono ogni giorno centinaia gli accessi ai nostri Punti Prelievo. Questo nuovo strumento si affianca ad altri servizi online già attivi come la possibilità di scaricare i referti ed effettuare anche i pagamenti, questi ultimi attraverso il portale pagoPA della Regione Veneto. Rendere un numero sempre maggiore di servizi accessibili comodamente da casa è un’altra forma di attenzione nei confronti dei nostri utenti».