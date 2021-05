Venezia: Luca Zaia riceve il Generale di Brigata Fabrizio Parrulli.

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, il Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, in visita di commiato.

L’alto ufficiale, dopo aver lasciato il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, è stato, dal 12 settembre 2019, Comandante della Legione Veneto. Ora si trasferisce a New York, dove assumerà l’incarico di consigliere militare e addetto per la difesa presso la rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite.

Zaia ha ringraziato Parrulli per la preziosa opera in difesa della legalità portata avanti finora e gli ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico.

Zaia e Parrulli si sono trattenuti a colloquio sui principali temi dell’attualità.