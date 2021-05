Thiene: letture per… con… da… tutti: 4 sabati di letture e laboratori creativi e inclusivi

Come dice il prof. Andrea Canevaro, l’inclusione è un allargamento di orizzonti per tutti, una possibilità di evoluzione umana reciproca.

In questo spirito e con questa convinzione è nata l’idea di proporre in Biblioteca un ciclo di incontri, indirizzato a bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni, per offrire un’occasione creativa e innovativa di “lettura per tutti, con tutti e accessibile da tutti”. Sensibilizzare la comunità sul tema dell’inclusione, partendo dalla lettura e con l’obiettivo di rendere più facile la fruizione del servizio Biblioteca a tutti i bambini del territorio, creando quattro appuntamenti imperdibili, nei quali ogni bambino può partecipare, sentendosi a proprio agio e accolto.

Dal 22 maggio e per quattro sabati, a partire dalle 17.00, nello spazio esterno della Biblioteca Civica di Thiene si alterneranno letture di albi illustrati e laboratori inclusivi creativi, musicali e tattili.

In caso di maltempo gli incontri si terranno all’interno della struttura.

Ad aprire il percorso sabato 22 maggio 2021 con “Domani inventerò” sarà Elisabetta Basili, illustratrice e scrittrice, in una lettura coinvolgente ed accattivante con l’utilizzo e il supporto di immagini.

Seguirà “Marlene e una bicicletta per 2 o forse 3” il 29 maggio 2021 con Stefano Torresan, conosciuto per la sua Marlene e le sue fantastiche letture… in bicicletta. In questo appuntamento si racconterà della unicità di ogni persona e verrà in seguito proposto un laboratorio tattile con materiale di riciclo.

Il terzo incontro “Olio sulle dita” si terrà sabato 5 giugno 2021, verrà condotto dal lettore professionista Carlo Corsini con Francesca Bot. In questa giornata i bambini… e i “quasi” grandi potranno viaggiare con la fantasia, emozionarsi e divertirsi usando le mani!

La conclusione è affidata a “Un libro che fa dei suoni” sabato 12 giugno, Tania Baggio, insegnante di scuola primaria specializzata nel sostegno, ed Eleonora Donà, musicista e logopedista, concluderanno le attività dedicandosi ai bambini più piccoli, esplorando un albo illustrato attraverso i suoni e i movimenti. A conclusione dell’incontro si potranno costruire degli oggetti… sonori.

Ogni appuntamento vedrà la presenza di Giulia Pasin, laureata in Lis, che aiuterà e tradurrà gli albi illustrati letti in lingua dei segni.

Durante gli incontri un gruppo di professionisti a supporto sarà a disposizione dei bambini partecipanti per qualsiasi necessità.

Verrà inoltre allestito uno spazio morbido dove potersi rilassare e dove si potranno sperimentare le “bottiglie sensoriali”.

Se richiesto, è possibile ricevere in anticipo il contenuto di ogni albo e la foto dei professionisti che condurranno i singoli incontri.

L’ingresso ai laboratori e alle letture è gratuito previa prenotazione, al numero 0445-804945 int 3, Biblioteca Civica di Thiene, Via Corradini 89.