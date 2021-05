Le emozioni tornano ad abitare il Teatro Comunale di Thiene. Teatro Comunale di Thiene: due concerti. Dopo lo spettacolo di martedì 18 maggio scorso con “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco” portato in scena da Stivalaccio Teatro, ora è la volta della musica con due concerti molto attesi, organizzati dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione rispettivamente con l’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene e Arteven.

“Sono lieta che a riportare le suggestive atmosfere della grande musica a Thiene siano due serate all’insegna del Jazz – commenta Maria Gabriella Strinati, assessore alla Cultura – Torna la musica dal vivo a far vibrare le corde più profonde del nostro pubblico. Sarà questo un bellissimo modo di riaprire agli eventi con la Lydian Sound Orchestra e con artisti del calibro di David Murray , Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. La notte thienese torna a risplendere di stelle luminose del firmamento musicale nazionale ed internazionale”.

Lunedì 24 maggio 2021

Lydian Sound Orchestra feat David Murray

PROVE APERTE con DAVID MURRAY

Teatro Comunale – ore 20.30

Dopo il lungo silenzio imposto dalla pandemia, la Lydian Sound Orchestra, diretta da Riccardo Brazzale, torna al Comunale di Thiene, il teatro dove è nata nell’ormai lontano 1989.

La Lydian è considerata da molti anni uno degli ensemble più noti sul panorama jazz, non solo nazionale, e lunedì 24 maggio 2021, alle ore 20.30 sarà assieme a un ospite d’eccezione, il sassofonista californiano David Murray.

La serata avrà la forma della “prova aperta”: si tratta del prologo per il nuovo programma 2021 della Lydian, che proseguirà il giorno dopo al Teatro Asioli di Correggio (Emilia) e quindi in alte date. La “prova aperta” consentirà un rapporto diretto con chi ascolta, potendo l’orchestra anche fermarsi o ripetere. Chi assisterà, insomma, sarà davvero nel vivo della musica che riprende a vivere sin dalle fasi della produzione vera e propria.

La Lydian Sound Orchestra ha all’attivo incisioni discografiche e concerti, molti dei quali anche anche in diretta per Rai Radio Tre (come nel 2017, dalla Cappella Palatina del Quirinale) e spesso con vari ospiti internazionali, come nel caso di David Murray, solista e compositore da molto tempo entrato nella storia del jazz.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative e delle misure anti Covid-19 in vigore

Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti on line su www.vivaticket.it

Ufficio Cultura Piazza Ferrarin, 1 Thiene, lun-mer-ver 9.30-12.30 / mar-gio 9.30-13.30 / mer anche il pom 16.30-18.10

tel. 0445 804745 – cultura@comune.thiene.vi.it www.comune.thiene.vi.it

BIGLIETTI: Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00 per abbonati alla Stagione Teatrale e Under 30

Martedì 25 maggio 2021

Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

MUSICA NUDA IN CONCERTO

Teatro Comunale – ore 20.30

Un incontro voluto dal destino quello tra Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Cantante solista con all’attivo già quattro album, nel gennaio 2003 Petra Magoni aveva in programma un mini-tour nella sua Toscana con un amico chitarrista. Proprio il giorno del loro primo concerto, quest’ultimo si ammala. Petra, invece di annullare la data, chiede a Ferruccio, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituirlo all’ultimo minuto: nasce così Musica Nuda, che in questi anni di intensa collaborazione ha collezionato prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Il loro ultimo album dal vivo si intitola Verso Sud: un viaggio nel sud musicale dell’Italia e del mondo in puro stile “Musica Nuda” e cioè “Istinto” e “Libertà” sia nello scegliere il repertorio sia nell’interpretarlo, con leggerezza ma mai senza rispetto.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative e delle misure anti Covid-19

Biglietti: Intero € 15 – Ridotto € 12 (per abbonati alla stagione teatrale e under 30)

Acquisto biglietti online su www.vivaticket.it

Informazioni, prenotazioni e acquisto presso Ufficio Cultura Piazza Ferrarin, 1 Thiene, lun-mer-ver 9.30-12.30 / mar-gio 9.30-13.30 / mer anche il pom 16.30-18.10

tel. 0445 804745 – cultura@comune.thiene.vi.it www.comune.thiene.vi.it – www.myarteven.it