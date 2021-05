LENTIAMO storia e sviluppo dell’E-shop di lenti a contatto e occhiali da sole che propone una friendly expert experience.

Fondato in Repubblica Ceca 13 anni fa, oggi Lentiamo ha raggiunto 17 paesi europei e registrato oltre mezzo milione di transazioni all’anno.

L’Italia tra i suoi mercati strategici dove sviluppa il 30% del suo turnover con 135mila transazioni nel 2020.

(Vicenza, Italia) L’antefatto, se vogliamo, è storico e affascinante. Era della Repubblica Ceca Otto Wichterle, classe 1913, il chimico inventore delle lenti a contatto morbide che ha migliorato la qualità di vita di generazioni di persone con la scoperta di una tecnologia capace di produrle.

Dalla Repubblica Ceca arriva oggi uno dei più autorevoli e conosciuti e-commerce di lenti a contatto e occhiali da sole d’Europa. Fondato nel 2007 da due compagni di università, Vlastimil Vávrů

programmatore informatico e Martin Bláha consulente fiscale, con il nome di Maternia s.r.o., a due anni dalla nascita avvia un programma di espansione con la creazione di e-shop dedicati a vari paesi europei. L’avvio di un negozio di ottica a Praga, nel 2019 crea le basi solide per il balzo sul web.

Nel 2013 approda in Italia con Lentiamo.it.

Dopo la scomparsa di Vlastimil Vávrů, avvenuta nel 2014 in un incidente automobilistico, la società vive una grande riorganizzazione che porta Martin Blaha, nel 2019, a nominare Jiří Urban come nuovo CEO.

Un modello di business che propone un servizio friendly expert per una esperienza di acquisto professionale e facile, combinando efficacemente competenze in ottica e oftalmologia con high-tech,

strategie SEO, servizi digitali, contenuti professionali e prodotti di qualità e che ha registrato per il 2020 un turnover di 26milioni di euro e un ebitda di 1milione.

Un 6% in più rispetto al 2019, nonostante una stagnazione complessiva del mercato delle lenti a contatto, causata dal fatto che la pandemia, limitando i movimenti, ha favorito l’uso degli occhiali da vista, in genere preferiti in ambito domestico rispetto alle lenti a contatto.

Nel 2020 i clienti Lentiamo dei 17 paesi europei dove è presente hanno effettuato oltre mezzo milione di transazioni. 135mila solo in Italia, dove l’e-shop ha sviluppato il 30% del turnover totale, con la metà dei prodotti spediti direttamente dal centro logistico di Vicenza. La crescita complessiva del gruppo è stata favorita dall’espansione della gamma e dei servizi, nonché dal raggiungimento del 17esimo paese europeo, l’Irlanda. Per alcuni paesi è stata introdotta la vendita online di occhiali da vista su misura, ovviamente possibile successivamente ad una visita ottica specialistica. “Abbiamo aggiunto la vendita di occhiali da vista su misura durante la chiusura primaverile perché sapevamo che i clienti, a casa, avrebbero optato per gli occhiali al posto delle lenti a contatto. Abbiamo poi integrato con occhiali per i computer che proteggono dalle dannose luci blu degli schermi. Proprio questi sono stati un vero motore di crescita, nel momento in cui la nostra gamma tradizionale di lenti a contatto è cresciuta solo del 2%”, ha affermato Jiří Urban, CEO di Lentiamo.

Fra i prodotti best-seller che hanno conquistato la fiducia della clientela italiana, la soluzione Made in Italy Solunate e le lenti a contatto Lenjoy, disponibili in esclusiva sul sito Lentiamo.

“L’Italia è per noi un mercato strategico – sottolinea Jiří Urban – per questo è stato creato un polo logistico a Vicenza che ci consente spedizioni rapide e un servizio post-vendita puntuale”.

La percentuale di clienti che ritorna a comprare sul sito Lentiamo.it è del 70percento segno che conferma la prima posizione attribuita da una recente indagine* sui migliori operatori e-commerce

nella categoria ottica.

Per il 2021 il gruppo ha in programma di aprire due nuovi negozi, uno a Brno ad aprile e a Bratislava in autunno ma con obiettivi ambiziosi di arrivare presto in altri paesi e forse anche in Italia.

Lentiamo appartiene ad un gruppo di società operative, Maternia, Maternia E-commerce e Optea, ed è controllato dall’imprenditore di Nová Bystřice Martin Bláha. Entro l’anno in corso è previsto il rebranding del nome Maternia in Lentiamo.

Tra le attività del gruppo anche iniziative di tipo sociale. Dopo aver costatato il fastidio creato dagli occhiali che si appannano utilizzando le mascherine è stata predisposta la donazione di lenti a contatto per i sanitari di diverse strutture ospedaliere in Repubblica Ceca e Slovacchia. Una iniziativa che il gruppo intende ripetere anche in Italia.

Tra fine marzo e l’inizio di maggio, Lentiamo.it sarà online con spot televisivi sui principali canali Mediaset.

*Lentiamo.it stella dell’E-commerce 20/21 secondo l’indagine di L’Economia del Corriere della Sera e Statista.

“Nella sotto categoria dell’ottica i più conosciuti Grandvision e Salmoiraghi e Viganò sono stati superati da negozi che operano esclusivamente online come lentiamo.it, ecommerce ceco specializzato in lenti a contatto”