Thiene: campagna vaccinale nati dal 1942 al 1951

Campagna vaccinale nati dal 1942 al 1951: attivato all’URP lo sportello per l’assistenza e consulenza ai cittadini nella prenotazione on line

Come richiesto dall’Ulss 7 Pedemontana ai Comuni del territorio, anche il Comune di Thiene si è reso disponibile a collaborare nella campagna vaccinale che riguarda i 70-79enni.

Dal 1° aprile, nella sede municipale di piazza A. Ferrarin, è stato attivato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico uno sportello di informazione per le prenotazioni on line e per l’assistenza nella compilazione dei moduli, con quattro postazioni ed altrettanti operatori, per tutti quei cittadini che non possono accedere ad internet da casa.

Il personale dello sportello comunale è a disposizione negli orari di apertura al pubblico dell’URP e telefonica-mente al numero 0445-804.911.

Si precisa, al riguardo, per doverosa informazione, che il ruolo del Comune è puramente strumentale, essendo di competenza dell’Azienda sanitaria regionale sia la gestione del portale per le prenotazioni che le direttive per la popolazione e che non è imputabile al Comune l’eventuale inaccessibilità momentanea al portale, come già successo.

Inoltre, chi fosse impossibilitato a recarsi al punto vaccinazioni con mezzi propri o con l’aiuto di familiari o conoscenti può contattare il Servizio alla Persona e alla Famiglia ai numeri telefonici 0445-804734/804.739/804.723.