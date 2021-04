Schio: il 10 aprile ospita la 3° Coppa Italia Sprint di Orienteering

Sarà Schio a ospitare la terza Coppa Italia Sprint di Orienteering. La competizione è in programma per sabato 10 aprile con partenza da piazza Conte e interesserà il centro storico con conseguente chiusura del traffico. Organizzata da Vicenza Orienteering Team, sarà una gara “sprint” ovvero con percorsi molto veloci che richiedono agli atleti di prendere decisioni rapide correndo a ritmi elevati.

«L’evento è riconosciuto di interesse nazionale dal Coni e di conseguenza le norme anti Covid ne consentono lo svolgimento – precisa l’assessore allo sport, Aldo Munarini -. Altre tappe della Coppa Italia si sono già tenute in altri comuni del Vicentino come Lonigo e Montecchio Maggiore e domenica 11 aprile è in programma la prima prova di Coppa Italia Middle a Velo d’Astico. Ovviamente l’associazione organizzatrice si impegnerà a garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste per contrastare l’emergenza sanitaria come da protocollo della Federazione Italiana Sport Orientamento. Siamo molto soddisfatti che per questa manifestazione sia stata scelta la città di Schio e ci auguriamo che presto si possa finalmente tornare a vivere lo sport insieme».

Per quanto riguarda le modifiche della viabilità sabato 10 aprile dalle 14 alle 18 è previsto il divieto di transito in tutto il centro storico (tranne per residenti e frontisti). Data la rilevanza della manifestazione e la numerosa partecipazione di atleti, sono inoltre previste aree di sosta riservate all’evento: dalle ore 15 di venerdì 9aprile alle ore 24 di sabato 10 aprile è istituito quindi il divieto di sosta in via Milano e nel parcheggio Fabbrica Alta di via Pasubio (limitatamente all’area accanto all’edificio della Fabbrica Alta).