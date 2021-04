Polizia di Stato: tenta la fuga in bici ma viene prontamente catturato

Cerca di fuggire al controllo della Volante scagliando contro gli agenti la bici su cui viaggiava: denunciato cittadino nigeriano.

E’ successo alle 20:30 di ieri, allorquando una Volante, che transitava in Via Adenauer, ha deciso di sottoporre a controllo il conducente di una bici che, proprio alla vista dell’auto della polizia, ha iniziato la sua fuga verso il centro città, accedendo a strade e vicoli contromano.

Gli Agenti, però, non si sono rassegnati; due dei quattro Operatori che si sono posti all’inseguimento del sospetto sono, infatti, scesi dall’abitacolo e, a piedi, hanno rincorso l’uomo che, per sottrarsi alla presa, è caduto dalla sua bici.

Non contento, all’arrivo delle vetture, ha scagliato il velocipede contro una delle due auto danneggiandola lungo la fiancata.

Per immobilizzare l’uomo, O.F., nigeriano del 91, è stato necessario anche utilizzare lo spray al peperoncino.

L’uomo, pertanto, è stato denunciato per resistenza a p.u. e danneggiamento aggravato.

A suo carico, inoltre, sanzioni amministrative sia perché inottemperante all’obbligo di utilizzo di DPI e sia perché transitava lungo vie cittadine violando i divieti di accesso.