Montecchio Maggiore: XC dei Castelli – Trofeo GT Trevisan, il meglio della mtb sui colli montecchiani

“XC dei Castelli – Trofeo GT Trevisan”: il meglio della mtb sui colli montecchiani.

Sui colli dei Castelli torna la grande mountain bike. Domenica 11 aprile Montecchio Maggiore ospiterà la “XC dei Castelli – Trofeo GT Trevisan”, gara top class giovanile nazionale, valevole anche come prima prova della Veneto Cup.

La manifestazione è stata riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana “Competizione di livello agonistico di preminente interesse nazionale”.

Il suo svolgimento è pertanto consentito dalle vigenti norme per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, nel rispetto di precisi protocolli sanitari (tra cui la prevista assenza di pubblico). Organizzata dalla società Mainetti Metallurgica Veneta GT Trevisan, è come sempre patrocinata dalla Città di Montecchio Maggiore.

Iscritti oltre 700 atleti, provenienti anche dall’estero, che si sfideranno nelle prove delle 12 categorie, dagli allievi fino ai Master 8; 90 gli open (Elite-Under 23) in gara e 80 gli junior, tra cui diversi campioni italiani di ciclocross e di mtb nelle varie categorie.

La prima partenza, che avverrà per tutti davanti al Municipio in via Roma, è prevista alle 9,30 per gli amatori; ultima partenza alle 12,30 per gli esordienti.

Come nelle precedenti edizioni, il percorso (che avrà diversi chilometraggi a seconda delle categorie) si snoderà tra i sentieri e gli sterrati dei colli montecchiani dominati dai Castelli di Giulietta e Romeo.

Alcune strade saranno interdette al traffico veicolare come meglio specificato nell’ordinanza consultabile sul sito della Città di Montecchio Maggiore.

“Manifestazioni come queste – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – sono un segno di speranza per il futuro. Protagonisti saranno gli agonisti, ma il nostro auspicio è che presto anche il pubblico possa seguire dal vivo le competizioni sportive, per riappropriarci in pieno dell’entusiasmo e dell’adrenalina che sanno offrire”.