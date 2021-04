Bassano: Croce Rossa Italiana dona 7 tablet a famiglie bisognose

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano, ha donato al Comune di Bassano del Grappa 7 tablet da mettere a disposizione di famiglie in difficoltà per garantire ai bambini e ai ragazzi strumenti adeguati per seguire le lezioni e le attività scolastiche a distanza.

Alla consegna dei dispositivi all’Assessore alla Persona e Famiglia Mavì Zanata, erano presenti la presidente Elena Alberton e la responsabile Area Inclusione sociale Tiziana Lazzarotto: “Ringrazio la Croce Rossa Italiana di Bassano del Grappa ed in particolare la Presidente Elena Alberton – ha dichiarato l’assessore Zanata – ed esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale, profonda gratitudine per i doni ricevuti quale segno di collaborazione reciproca tra il Comune e la Croce Rossa, che ci aiuta e coadiuva quotidianamente nelle molteplici attività”.

Questi sette tablet verranno consegnati ad altrettante famiglie che versano in impellenti necessità finanziarie e lavorative e faticano a rispondere, dal punto di vista di strumentazione informatica, alle esigenze dei figli permettendo loro di seguire le lezioni a distanza.

“É un gesto concreto che garantisce a bambini e ragazzi il diritto allo studio – sottolinea l’Assessore Zanata – il segnale che in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, la solidarietà può essere il mezzo per accorciare le distanze e, più in generale, per fare comunità”.