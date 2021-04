Bassano: all’ex Eurobrico il maxi punto di vaccinazione

L’area è stata messa a disposizione gratuitamente dalla famiglia Pengo.

È l’ex Eurobrico la sede individuata dall’ULSS 7 Pedemontana come nuova struttura di riferimento nel Distretto 1 per le vaccinazioni eseguite direttamente dal personale dell’Azienda. La sede è stata messa gratuitamente a disposizione dalla famiglia Pengo, che ne è proprietaria, e sarà oggetto nei prossimi giorni di una serie di interventi di adeguamento e allestimento, terminati i quali sarà possibile effettuare il trasferimento, entro fine mese.

Nel frattempo, le attività proseguiranno regolarmente al Pala Angarano e negli altri punti di vaccinazione messi invece a disposizione dei Medici di Medicina Generale.

«Ringrazio la famiglia Pengo – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – per averci offerto gratuitamente questa sede, che può contare su ampi spazi e su una buona dotazione di parcheggi nelle vicinanze; inoltre è ben conosciuta dalla popolazione e facilmente raggiungibile.

Voglio inoltre ringraziare tutti gli imprenditori del Bassanese che si sono messi a disposizione offrendoci anche altre soluzioni: una volta di più c’è stata una grande risposta da parte del territorio.

Nel frattempo continueremo a operare al Pala Angarano, dove abbiamo svolto e stiamo continuando a svolgere un’attività di vaccinazione molto intensa e fondamentale: non vorrei che qualche disguido occasionale facesse passare in secondo piano il valore di ciò che si è fatto fino a oggi. Abbiamo comunicato la scelta della nuova sede all’Amministrazione Comunale, alla quale chiediamo la consueta collaborazione per semplificare il trasferimento nel nuovo centro».

Da parte sua, il sindaco Elena Pavan sottolinea: «Da parte nostra, come Amministrazione, continueremo, come abbiamo fatto finora, ad operare per rendere il più possibile agevoli le scelte dei vertici dell’Ulss 7 Pedemontana».