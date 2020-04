Trattore si rovescia e uccide un agricoltore

Lonigo – Ennesimo tragico incidente in agricoltura, questa mattina, a Lonigo, dove un uomo è morto per il rovesciamento del trattore in un tratto in pendenza del suo terreno, sul quale lavorava. E’ successo intorno alle 9.15, in una vigna nei pressi di via Monte Scaranto, e la dinamica dei fatti che hanno portato a questa nuova morte sul lavoro è quella già vista più volte in passato.

Tra i soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la cui squadra, arrivata dal locale distaccamento assieme al personale del Suem 118, ha messo in sicurezza il mezzo, che rovesciandosi lungo il pendio e rotolando su se stesso ha provocato lesioni che non hanno lasciato scampo all’agricoltore, Giorgio Tecchio, un 71 enne del posto.

Sul posto anche il personale dello Spisal e i carabinieri. Dopo il nulla osta del magistrato, i vigili del fuoco hanno provveduto a trasportare la salma dell’uomo fino in strada, dove era presente il carro funebre.