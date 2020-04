Coronavirus, Zaia firma nuova ordinanza

Venezia – Una nuova ordinanza, che entrerà in vigore da oggi e avrà validità fino alla mezzanotte del 13 aprile, è stata firmata oggi dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per fronteggiare la diffusione del coronavirus. L’atto conferma quanto indicato nell’ordinanza precedente, con alcune aggiunte che riguardano soprattutto i mercati all’aperto, le attività florovivaistiche e le dotazioni di protezione di venditori e clienti negli esercizi commerciali aperti.

Presentando l’ordinanza, Zaia ha anche precisato che il limite 200 metri per gli spostamenti da casa va inteso come distanza in linea d’aria, e naturalmente rimane in vigore. Di seguito le principali novità: