Confindustria, Carlo Bonomi nuovo presidente

Riceviamo e pubblichiamo il commento del presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi in merito all’esito del voto di oggi per l’elezione del presidente nazionale di Confindustria…

*****

Vicenza – Siamo soddisfatti per le modalità e l’esito delle elezioni che ha visto l’impegno di importanti e stimati colleghi, oltre a Bonomi, cito Licia Mattioli e Giuseppe Pasini che Confindustria Vicenza ringrazia per averci voluto mettere la faccia, dimostrando passione e coraggio.

Sono elezioni che si sono svolte in un momento assolutamente inedito per il nostro Paese e per la nostra economia e proprio per questo auspichiamo che il Presidente eletto, con la sua squadra di prossima nomina, possa entrare il prima possibile nella sua piena operatività e che quindi in tempi straordinari si utilizzino procedure straordinarie. Speriamo perciò che il nostro sistema dia dimostrazione di poter anticipare i tempi rispetto al normale iter, peraltro già stravolto visto che il voto, per ovvi motivi, si è dovuto rimandare.

Con questa doverosa richiesta, arrivata direttamente dagli imprenditori vicentini nostri associati, facciamo i più grandi auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi che abbiamo scelto, con mandato del nostro Consiglio Generale, di appoggiare in virtù della sua grande competenza dimostrata nel guidare la più grande territoriale del Paese”.

Luciano Vescovi – Presidente di Confindustria Vicenza