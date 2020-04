Acque del Chiampo, ripartono i cantieri

Arzignano – Anche Acque del Chiampo è pronta per la “fase due”. Le aziende pubbliche riunite nel consorzio Viveracqua hanno infatti sbloccato tutte le procedure di gara che erano state rallentate a causa dell’emergenza Covid-19 e, contemporaneamente, i gestori veneti hanno messo a punto un piano coordinato per far ripartire i cantieri in tutto il territorio veneto, da martedì 14 aprile.

“Durante il periodo dell’emergenza – spiega il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia – l’azienda ha garantito le prestazioni lavorative necessarie ad assicurare il mantenimento del servizio pubblico, dalle riparazioni urgenti in caso di guasti alle condotte, alle attività di presidio degli impianti. Ora ci sono le condizioni per far tornare attivi anche i vari cantieri per gli interventi di miglioramento delle reti e degli impianti nel territorio da noi gestito. Già ad inizio settimana, su impulso dei Comuni soci, la società ha chiesto alle ditte appaltatrici la disponibilità a ripartire ed in queste ore stanno pervenendo i primi riscontri positivi”.

Tra i principali interventi in corso di avvio vi sono:

lavori alla rete fognaria e pista ciclabile di via Valle (Arzignano) lavori alla rete fognaria di via Pozzetti (Arzignano) impianto di filtrazione a carboni attivi per l’acquedotto (Montorso) posa della nuova condotta idrica in via Segrè e Paulona (Montecchio Maggiore) lavori per il nuovo acquedotto previsti dal Commissario per l’emergenza Pfas (Brendola) lavori di manutenzione ordinaria di acquedotto e fognatura in tutti i comuni gestiti.

“La ripresa delle attività – assicura Acque del Chiampo – sarà opportunamente controllata: gestori, coordinatori per la sicurezza e direttori lavori e imprese stanno programmando le attività con una attenta valutazione del rischio riferita all’emergenza Covid-19 e con specifici piani anti-contagio allineati alle prescrizioni attualmente in vigore”.