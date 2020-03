Zaia: “Restate a casa o sarà una catastrofe!”

Venezia – “Restate a casa, uscite solo per andare a lavorare o per la spesa alimentare, o per oggettive gravi necessità, altrimenti l’epidemia da coronavirus metterà in crisi la sanità veneta. Rischiamo di avere due milioni di contagiati e molti morti”. E’ l’appello lanciato oggi dal presidente della Regione Luca Zaia, che ha insistito a lungo in conferenza stampa sulla necessità che tutti rispettino le indicazioni e abbiano il minor numero di contatti con le altre persone. E purtroppo i dati non sono confortanti…

Al pomeriggio di oggi infatti i contagiati in Veneto sono più di mille, e purtroppo vi sono anche trenta decessi. Entro pochi giorni inoltre, se non sarà rispettato il comandamento di restare a casa, le terapie intensive degli ospedali saranno sature… “Svuoteremo gli ospedali dai malati ordinari – ha avvertito Zaia – e li riempiremo di coronavirus”. Oggi purtroppo c’è stato anche il primo decesso nell’ospedale San Bortolo di Vicenza, una signora ultraottentenne.