Vicenza, nasce “Il quarto d’ora accademico”

Vicenza – Dalla storia al diritto, dalle scienze alle lettere, dall’arte all’economia: un viaggio tra le più diverse discipline, tanto fruibile nella forma quanto ricco nei contenuti. Nasce così l’iniziativa online intitolata “Il quarto d’ora accademico”, che l’Accademia Olimpica, storica istituzione vicentina, ha deciso di mettere in atto per non interrompere la propria attività culturale in questi giorni difficili.

Riempire di stimoli interessanti l’attesa forzata è dunque l’obiettivo della proposta elaborata dall’Accademia, che ha chiamato a raccolta i propri componenti, invitandoli a inviare brevi video di carattere divulgativo, ciascuno della durata di cinque minuti circa. A gruppi di tre, le clip vengono diffuse attraverso la pagina Facebook (@accademiaolimpica.it) e pubblicate nel sito istituzionale. Ma spazio anche ai contributi scritti, offerti in modo analogo attraverso sito e social.

“Agli accademici – ha spiegato il presidente, Gaetano Thiene, – abbiamo chiesto di partecipare approfondendo argomenti che ritengano interessanti per un pubblico ampio: da un tema di attualità (compreso lo stesso coronavirus, visto attraverso diverse ottiche) alla descrizione della disciplina di cui si occupano; da una curiosità storica, artistica o scientifica a qualsiasi altra proposta utile a raggiungere il nostro obiettivo di divulgazione di qualità”.

“La modalità d’azione – conclude Thiene – è certo diversa da quella degli incontri pubblici che utilizziamo normalmente, ma lo spirito e l’impegno culturale della nostra Accademia rimangono quelli di sempre: anzi, mantenerli vivi e condividerli pensiamo sia quanto mai importante in questo momento di generale spaesamento”.