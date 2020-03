“Tutto il nord è zona rossa per l’economia”

Venezia – “Lasciando da parte l’aspetto sanitario, tutto il nord Italia è zona rossa economica e come tale va trattato. Noi non chiediamo aiuto solo per il Veneto. Se si ferma l’economia di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna significa che si ferma l’intero Paese. È il momento di ragionare in maniera unitaria, di raccogliere le istanze e di portarle al Governo, perché siano presi provvedimenti per rimettere in moto il nostro sistema economico. Una soluzione immediata c’è. Ci sono 83 miliardi di opere pubbliche ferme per pastoie burocratiche. Per rilanciare la nostra economia basta farle partire”. Così ha esordito questa mattina l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato, in apertura del Tavolo di concertazione delle categorie economiche, allargato per l’occasione ai principali enti fieristici del Veneto, che ha visto riuniti tutti i rappresentanti del mondo dell’economia veneta.

“Abbiamo voluto questo tavolo – ha sottolineato l’assessore – per dare un segnale e per raccogliere le istanze del nostro mondo economico alla luce delle conseguenze del coronavirus. La presenza di tutti è già un forte segnale di coesione e attenzione. Ho apprezzato la presenza e gli interventi di ciascun presidente di categoria. I contributi forniti ci permettono di avere un quadro preciso della situazione. Ad esempio, tutti ci hanno chiesto una campagna comunicativa unitaria di rilancio. Raccoglieremo le richieste e tutti i dati per predisporre un documento che il presidente della Regione del Veneto porterà al governo nei prossimi giorni. Le moratorie non bastano, serve liquidità alle nostre imprese per ripartire e a questo punteremo. L’auspicio è che tale documento possa essere condiviso con le altre Regioni, Lombardia ed Emilia Romagna perché quel che è chiaro è che questa è una situazione che va affrontata in maniera unitaria”.

L’assessore ha annunciato inoltre che nei prossimi giorni verrà messo in agenda un incontro con i rappresentanti del mondo delle banche. “Convocheremo gli istituti di credito – ha puntualizzato – perché serve che le banche abbiano un atteggiamento adeguato alla situazione: le imprese devono essere supportate dalle banche per rimettersi in piedi”.

“La Regione – ha concluso Marcato – ha già attivato la sezione speciale presso il fondo centrale di garanzia per aumentare la possibilità di fare credito alle imprese. Oltre a convocare le banche, stiamo ragionando sull’attivazione di contributi a fondo perduto. Faremo tutto quanto ci è possibile come Regione a sostegno delle nostre imprese. Ma è chiaro che per risollevare l’economia del nord serve un impegno significativo da parte del governo e della Commissione europea”.