Torrebelvicino, addio al vicesindaco Battilotti

Torrebelvicino – Lutto nel mondo politico dell’alto vicentino. E’ infatti scomparso, all’età di 72 anni, Leone Battilotti, vicesindaco del Comune di Torrebelvicino e assessore provinciale dal 2002 al 2007. Si è spento all’ospedale di Santorso, dove era ricoverato da diversi giorni per problematiche non connesse al coronavirus. “Leone Battilotti – lo ricorda il presidente della Provincia, Francesco Rucco – è stato un uomo delle istituzioni, ha saputo interpretare con serietà e umanità l’incarico in Provincia e in Comune, come pure nei tanti enti e associazioni in cui era impegnato, avendo sempre a cuore le esigenze dei cittadini, in particolare quelli più fragili e bisognosi”.

“Era un uomo generoso e capace – continua Rucco -, sempre disponibile per la sua comunità. Un gigante buono dagli occhi azzurri e il sorriso rassicurante, mai sopra le righe, privilegiava il dialogo allo scontro e il confronto alla polemica, interpretando la politica nel senso più vero e genuino, come servizio al territorio. Battilotti è stato protagonista della crescita e dello sviluppo dell’alto vicentino, perché credeva nel valore e nei talenti della sua gente. Quella stessa gente che oggi ne piange la perdita, con la consapevolezza che ne sentirà la mancanza, ma anche con la voglia di proseguire facendo tesoro di ciò che ha lasciato”.