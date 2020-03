Si ribalta autoarticolato. Ferito l’autista

Piovene Rocchette – Questa mattina, verso le 11, i vigili del fuoco sono intervenuti appena fuori il casello autostradale di Piovene Rocchette, nel tratto di strada di raccordo con la strada provinciale 349, per il rovesciamento di un camion autoarticolato: ferito l’autista. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza il camion che trasportava materiale ferroso, mentre l’autista ferito leggermente è stato portato in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell’incidente dell’autoarticolato ribaltatosi nella semicurva completamente fuori dalla sede stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.