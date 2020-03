Sembrava una truffa ma era uno scherzo

Bassano del Grappa – Scherzo di cattivo gusto, con al centro la paura del coronavirus. E’ successo nel pomeriggio di ieri, quando è arrivata al 112 la telefonata di un’anziana signora che segnalava di essere stata contattata per telefono da uno sconosciuto, il quale l’avvisava che entro mezz’ora, sarebbe passato a farle il tampone Covid-19, cosa che le era subito sembrata strana. I carabinieri hanno così deciso di aspettare il sedicente “operatore sanitario” a casa della signora.

Poco dopo, ecco infatti sopraggiungere un’auto, non appartenente ad alcuna organizzazione sanitaria, dalla quale scende un uomo sui 50anni, normalmente vestito, che si dirige presso l’abitazione dell’anziana signora. Quando infine suona alla porta e la donna apre, i carabinieri scattano e, mentre stanno per immobilizzarlo, la signora esclama “Ma è mio nipote”!

Ristabilita la calma e superati i primi momenti di stupore ed imbarazzo, è stata ricostruita la storia. L’uomo, visto il duro periodo che si sta attraversando dovuto alla pandemia in corso, sapendo che l’anziana zia è molto preoccupata, ha inteso farle uno scherzo per poi riderci su. L’anziana donna, giustamente, ha invece pensato ad una truffa ed ha seguito i consigli che vengono dati per casi del genere: chiamare le forze dell’ordine.