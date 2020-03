“Pulire e sanificare le strade di Vicenza”

Vicenza – Interpellanza del consigliere comunale di minoranza di Vicenza Raffaele Colombara, nella quale si richiede un intervento straordinario di pulizia e sanificazione di strade, piazze e luoghi aperti al pubblico nei quartieri della città.

“Tra gli interventi messi positivamente in atto per l’emergenza Coronavirus – scrive Colombara -, il mese scorso, l’amministrazione comunale di Vicenza aveva operato una pulizia straordinaria delle strade. Qualche giorno fa l’amministrazione ha dichiarato che i servizi di igiene ambientale non subiscono modifiche, indicando le attività che vengono portate avanti attraverso Aim Valore Ambiente. Tra queste non figurano nuovi servizi straordinari di spazzamento delle strade”.

“Da più parti – continua Colombara – giunge, però, la richiesta di un intervento approfondito di pulizia e sanificazione di strade, piazze e luoghi aperti al pubblico, in particolare nei quartieri della nostra città. Analogo intervento è già stato posto in essere da molte amministrazioni, a partire da Verona, Padova, Milano, e poi da Firenze, Napoli, Salermo, Palermo e molte altre città italiane.

Il consigliere chiede dunque all’amministrazione comunale di Vicenza di porre in atto, attraverso Aim Valore Ambiente, un piano straordinario di sanificazione di piazze e luoghi aperti al pubblico nei quartieri della città e che venga comunicato alla cittadinanza il calendario ed i luoghi.