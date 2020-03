“Nelle carceri qualcosa di poco chiaro e pericoloso”

Roma – “La salute nelle carceri sembra sottovalutata. Arrivano denunce, da alcuni carceri del Nord, che raccontano di una gestione deficitaria nel contenimento dell’epidemia di coronavirus. Agenti non tutelati con strumenti adeguati di protezione, detenuti messi in situazioni anche peggiori”. E’ quanto scrivo in una nota congiunta la senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini e i suoi colleghi parlamentari Sara Moretto e Davide Bendinelli. Secondo i tre parlamentari la gestione dell’amministrazione penitenziaria non sarebbe all’altezza di questa situazione eccezionale…

“Già il mese scorso – aggiungono – tutto ciò ha prodotto pericolose azioni di protesta tra i detenuti. I dati epidemiologici parlano di una situazione scappata di mano. Non vengono garantiti i lavoratori del sistema penitenziario. Viene messa in discussione la loro salute e sembra che tutte queste mancanze vengano nascoste sotto il tappeto dell’insabbiatura. Non vorremmo che si arrivasse alla protesta generalizzata degli agenti. Il ministro deve spiegarci come è la situazione e provvedere a sistemarla”.