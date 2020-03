La grande opportunità

Vicenza – Nel Partito dei veneti (e tra gli intellettuali che lo sostengono) c’è un gran ricorso agli esempi forniti dalla Catalogna e dalla Scozia, che indipendentemente dalle loro incontestabili ragioni ad autodeterminarsi, sono guidati da partiti politici genericamente definibili social-comunisti. Costoro, nelle due aree predette, sono al governo da molti anni e hanno ottenuto indiscutibili vantaggi politico-culturali.

Nel Partito dei veneti si è tendenzialmente sul fronte opposto al social-comunismo, e non è ufficialmente nota la tendenza manifestata invece dai catalani e dagli scozzesi che puntano a rimanere nell’attuale Unione Europea malgrado quest’ultima non abbia mosso un dito e tanto meno una critica all’esercizio della violenza perpetrata dalla Guardia Civil spagnola nei confronti di quei catalani che volevano votare il referendum per l’indipendenza del 2017.

Nel Partito dei veneti, sedicente autonomista sulla via dell’indipendenza, se ci è concesso utilizzare le parole di Hans-Hermann Hoppe: «usano le elezioni democratiche per legittimare la tassazione delle persone produttive a beneficio delle persone improduttive.». In quest’ambito è dura a morire la fanfaluca dei 16 miliardi di euro di residuo fiscale (che il Partito dei Veneti vorrebbe fossero spesi in loco), considerato che si sottace il fatto che per ottenere tale residuo è necessario mantenere l’uguale imposizione che – oramai è acclarato – frena il rilancio della produzione, dell’occupazione, e delle esportazioni.

Prosegue H.H. Hoppe: «e poi ridistribuiscono a sé stessi il bottino confiscato, vale a dire allo Stato democratico che essi controllano o sperano di controllare e ai loro vari amici politici sostenitori e potenziali elettori.» La constatazione di ciò la si osserva negli ultimi 40 anni circa, nel corso dei quali sono stati eletti Europarlamentari, Senatori e Onorevoli, Presidenti di Regioni e Province, Sindaci e Consiglieri comunali a centinaia, senza nessun risultato sul fronte dell’autonomia, del federalismo, e della autodeterminazione. Le sentenze dei tribunali sono lapalissiane. La tassazione persecutoria a fronte dell’inarrestabile debito pubblico ne sono la conferma.

Sempre a dar credito al professore di economia alla University of Nevada, con sede a Las Vegas: «Da un lato, tutti i politici democratici, quasi senza eccezione, sono dei demagoghi moralmente disinibiti […] L’Ue e la Bce sono mostruosità morali ed economiche in violazione della legge naturale e delle leggi dell’economia. Non si può punire continuamente la produttività e il successo per premiare l’ozio e il fallimento senza portare al disastro. L’Ue scivolerà da una crisi economica ad un’altra e infine si spezzerà. La Brexit che abbiamo appena vissuto è solo il primo passo in questo inevitabile processo di devoluzione e decentramento politico.»

La «grande opportunità» del Partito dei Veneti è nata da poche settimane e già il 21 febbraio Davide Lovat in un comunicato stampa dichiara: «A partire da oggi il Popolo di San Marco ritira la sua adesione dal comitato elettorale denominato Partito dei Veneti, costituito in vista delle elezioni regionali 2020 in Veneto. La decisione è maturata in seguito ai recenti sviluppi che hanno portato alla designazione del candidato Presidente di Regione.» e un collega di D. Lovat aggiunge: «[…] Noi siamo indipendentisti e siamo cristiani: nessuno dei due aspetti viene garantito dall’attuale candidato (Antonio Guadagnini. Ndr) che mira invece, per sue dichiarazioni pubbliche e ufficiali, al partito territoriale autonomista tipo Südtiroler Volkspartei, senza peraltro che in Veneto vi sia lo Statuto Speciale garantito ai sudtirolesi.»

Se ce n’era bisogno, è questa l’ennesima conferma dello scarso gradimento tra molti veneti dell’operato politico di Antonio Guadagnini attuale pseduo leader del Partito dei Veneti. Non bastasse, anche l’industriale caseario Roberto Brazzale, Matteo Macilotti sindaco di Chiampo, e il Sindaco-medico di Santa Lucia di Piave Riccardo Szumski hanno dato forfait per la candidatura a presidente della Regione in quota a questo Partito. Analizziamo allora quali altre “opportunità” ci sono – a parere di questi e altri indipendentisti veneti – nella filosofia politica e nel programma politico-elettorale di questa formazione.

La Costituzione italiana recita: “Articolo 1. […] 2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Gli indipendentisti veneti osservano che il sovrano non ha dei limiti, altrimenti perde la sovranità. A questo proposito Guadagnini & Co. A pag. 11 del loro programma politico-elettorale dichiarano testualmente di voler sviluppare la “democrazia partecipativa” attraverso la revisione degli Statuti comunali e degli enti locali per consentire la convocazione di referendum consultivi sulle principali scelte amministrative.

Che tali strumenti siano già compresi nei predetti Statuti è cosa che al Partito dei Veneti è sfuggita; come è sfuggito il risultato del referendum consultivo del 2017 che chiedeva l’autonomia del Veneto. Essa è ancora da ottenere. Si aggiunga che nel 1981 Costantino Mortati, uno dei padri dell’attuale Costituzione italiana, ebbe a scrivere: «La posizione di organo supremo rivestita dal popolo in regime democratico non può in nessun modo conciliarsi con l’esercizio di una funzione subordinata, come quella che si sostanzia nell’emissione di pareri.»

La “Confederazione Grande Nord” che aderisce al patto elettorale con il Partito dei Veneti dichiara di: “concorrere con metodo democratico e nel rispetto della Costituzione, per raggiungere l’indipendenza”; probabilmente non hanno ancora letto l’Articolo 5 della stessa: «La Repubblica, una e indivisibile…»

Anche sull’Articolo 49: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, merita una riflessione. Sembra che il Partito dei Veneti non sia quella “opportunità” che vorrebbe apparire. Giunst’appunto a questo soggetto politico – come a tutti gli altri partiti – sembrano sfuggire almeno due parole fondamentali:

1 – I cittadini possono (condizionale) associarsi in partiti, non è quindi obbligatorio. In sostituzione della forma-partito tradizionale, è auspicabile la nascita di «organizzazioni single issue» [per singola questione], in grado di riunire i suoi aderenti su obiettivi specifici e destinate a sciogliersi una volta raggiunto lo scopo prefisso. Gli iscritti, (si legga Moisei Ostrogorski, “La democrazia ed i partiti politici” – © 1902 – Cap. XII, par. VIII), sarebbero così affrancati dall’esigenza di assicurare una fedeltà irrazionale ed eterna; verrebbe meno l’oppressione di una struttura organizzativa votata alla conquista del potere, innanzitutto attraverso il ricorso alla corruzione ed al clientelismo.

2 – I partiti concorrono a determinare la politica, e chi sono gli altri concorrenti se non i cittadini sovrani di cui all’Art. 1, Comma 2, sopra citato? Eppoi secondo Il Partito dei veneti i cittadini concorrerebbero con il referendum consultivo?

Ma Guadagnini & Co. superano se stessi con l’Articolo 67 della Costituzione italiana, e l’omologa la Legge Regionale n. 5 del 16 gennaio 2012, che Art. 1, Comma 3 recita: “I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.” Tant’è che Siamo Veneto (altra inconsistente sigla del neo costituito Partito dei Veneti) è stata creata dal Consigliere regionale Antonio Guadagnini dopo aver dichiarato pubblicamente di non riconoscere la sua firma in calce a un impegno liberamente sottoscritto con i suoi ex colleghi di “Indipendenza Noi Veneto con Zaia”, e dichiarandosi svincolato da ogni mandato ha in tal modo svilito il principio della democrazia rappresentativa.

A questo proposito è importante sottolineare che se un elettore sceglie di votare il proprio rappresentante perché desidera vengano portate avanti determinate istanze politico-amministrative, che genere di democrazia è quella che consente all’eletto di svincolarsi dal mandato conferitogli con il voto? Con il Partito dei Veneti non verrà sicuramente messo in discussione l’Art. 71: “[…] Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.” C’è un’analoga norma a livello Regionale, ma la sostanza non cambia.

Secondo Il Fatto Quotidiano (dell’11 gennaio 2019) Le leggi di iniziativa popolare sono ostaggio dei partiti, poiché dal 1979 a oggi solo tre leggi sono state approvate su 262 proposte. E dalla nascita della repubblica al 1979 su oltre 600 proposte, mentre solo uno fu approvata.

E chiudiamo la disamina di alcuni brani della Costituzione, sulla quale il Partito dei Veneti non sembra obiettare, con l’Articolo 75: “[…] Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, […], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. […] La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. […].”

Orbene, non solo si esalta l’inefficace referendum consultivo, non ci si oppone nemmeno alla preclusione referendaria per le leggi tributarie e di bilancio, né per l’impossibilità di ratifica dei trattati internazionali (vedi il MES ad esempio), e nemmeno per il raggiungimento del quorum del 50%+1 dei votanti, che rendono i cittadini del paese di Arlecchino e Pulcinella dei veri schiavi fiscali, oltre che a sovranità limitata.

Oggi dopo che molta letteratura sull’autogoverno ci è nota, è prevedibile dove porterebbero gli obiettivi di questi sedicenti autonomisti-indipendentsti. Nel Partito dei Veneti sembra ci si voglia caricare della responsabilità delle sofferenze della popolazione che rivendicano di rappresentare per ricreare in piccolo ciò che già si sa che non ha mai funzionato.

Enzo Trentin