Il coronavirus colpisce anche lo sport

Trissino – Il coronavirus ha colpito anche un giocatore dell’Hockey Trissino, e questo ha reso inevitabile che tutta la squadra finisse in isolamento. Il giocatore è attualmente ricoverato, in buone condizioni, all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Lo rende noto oggi lo stesso Gruppo sportivo Hockey Trissino specificando che il contagiato è un giocatore della prima squadra, risultato positivo in queste ore al test.

“Tutta la squadra, sia i giocatori che lo staff – si legge nella nota della società sportiva -, è già in isolamento, in costante contatto con lla Ulss 8 Berica, e dovrà rimanerci fino al 13 marzo. Le attività della prima squadra quindi, allenamenti e partite, sono sospese a tempo indeterminato, mentre prosegue regolarmente l’attività del settore giovanile”