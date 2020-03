Gioco certificato ADM, il solo percorso per un divertimento sicuro

Quando si tratta di gioco e, in particolar modo, di gioco sicuro, la strada a senso unico che ogni giocatore dovrebbe intraprendere non può che condurre alle piattaforme di gioco certificate ADM (ex AAMS). Ma per quale motivo? Perché ci si deve allontanare dai casino non legali, e abbracciare invece solo il divertimento sicuro di quelli ADM?

Perché giocare solo con i casino ADM?

Per poter comprendere perché convenga giocare solo con i casino ADM, magari sfruttando le promozioni che vengono spesso elargite, come i bonus Snai, non possiamo non evidenziare come solamente queste piattaforme di gioco siano in grado di assicurare a tutti i giocatori una serie di regole e di controlli a loro tutela. Tutele rigorose, che non solamente interessano la corretta gestione dei dati personali e finanziari dell’utente, ma sono altresì in grado di assicurare al cliente dei casinò online che i giochi sono regolamentati e trasparenti.

Basterebbe questa piccola riflessione introduttiva, d’altronde, per poter comprendere che non vale certamente la pena dare fiducia ai casinò illegali. Chi vorrebbe giocare ad una slot che è truccata, o a una roulette che in realtà non offre alcuna probabilità concreta di vincita? Probabilmente, nessuno.

Meglio dunque ricorrere solo ed esclusivamente ai casino ex AAMS, che oltre a un funzionamento sicuro e regolamentato, e a una corretta tutela dei dati personali e sensibili, possano proporre alla clientela un servizio clienti efficiente, bonus, promozioni, formazione e consigli per una migliore esperienza di intrattenimento.

Perché non devi entrare nei casino illegali?

Se hai ben chiaro per quali motivi convenga giocare solo nei casinò ADM, dovresti avere ben chiaro in mente, di conseguenza, per quale motivo non convenga entrare (virtualmente) nei casino illegali.

Per esempio, è facile notare che le sale da gioco non autorizzate, siano esse fisiche o online, tendono a sparire rapidamente. Il loro intento è d’altronde solo quello di approfittare di una parte dell’utenza dei casino, per poi far perdere le loro tracce una volta che emerge alla luce il loro funzionamento illegale.

Ancora, non è raro che i casino illegali vogliano convincere la clientela proponendo dei bonus di iscrizione esagerati, condizioni di gioco invidiabili e tante promozioni… troppo belle per essere vere. In realtà, non ci sono grandissimi misteri dietro questo approccio così aggressivo: il loro scopo è solamente quello di spingere i giocatori a depositare i soldi nella propria piattaforma.

Quel che accade dopo è facilmente immaginabile. A volte i soldi depositati non vengono mai valorizzati (ma vengono in cambio addebitati sulla carta di credito del malcapitato), altre volte i bonus non appariranno mai, altre volte invece sarà impossibile effettuare qualsiasi tipo di prelievo.

Infine, ti consigliamo di fare grande attenzione alla correttezza dell’informativa proposta da questi siti illegali che, proprio per poter rassicurare i giocatori, espongono un bollino AAMS o ADM pur senza averne la licenza. Ricorda che le sale virtuali oltre ad esporre il bollino devono anche riportare un link verso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dove sia possibile verificare la natura dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità.