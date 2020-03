Covid-19, ancora denunce per “inutili passeggiate”

Vicenza – I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza e quelli delle stazioni di Altavilla Vicentina, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Lonigo, Sossano e Vicenza, nella giornata di ieri, 18 marzo, hanno denunciato a piede libero tredici persone, per inosservanza del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19.

Come si è già verificatosi nei giorni passati, le persone denunciate sono state sorprese all’esterno delle loro abitazioni riferendo giustificazioni in contrasto alle prescrizioni imposte: dalla spesa in un comune diverso da quello di residenza, alla coppia che stava rientrando a casa dopo aver svolto lavori agricoli in appezzamenti ubicati in un altro comune, fino chi è andato in piazzale della Vittoria, a Monte Berico, per ammirare il panorama.