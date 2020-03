Coronavirus, nove persone a passeggio denunciate

Vicenza – Sono stati ben 190 gli accertamenti svolti a Vicenza, dalle pattuglie della polizia locale, ieri, giovedì 19 marzo, sul rispetto delle disposizioni per contenere la diffusione del coronavirus. Ad essere controllati sono stati i conducenti di 118 veicoli, 11 persone a piedi e 61 tra esercizi pubblici e attività commerciali. Per nove persone, tutte a piedi, su 11 controllate, è scattata la denuncia in quanto circolavano sul territorio senza una valida giustificazione.

Nel dettaglio, due giovani sono stati sorpresi dagli agenti in via Gandhi insieme con altre tre persone, fuggite alla vista degli agenti. Analoga situazione quella accertata in via Piccoli: tre giovani erano seduti su una panchina incuranti dei divieti posti dal decreto ministeriale. Altre quattro persone sono state sorprese, infine, in altre zone della città, fuori dalla propria abitazione mentre passeggiavano senza una valida giustificazione. Tutti sono stati segnalati per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità come previsto dall’articolo 650 del codice penale.