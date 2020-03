Coronavirus, molti controlli e denunce…

Vicenza – Sono molti i controlli della polizia locale di Vicenza sul rispetto delle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus. Ieri sono stati controllate 108 persone, 107 veicoli e 77 tra esercizi pubblici e attività commerciali. Due le persone denunciate, di cui una titolare di un esercizio commerciale trovato aperto malgrado il divieto in vigore e una per spostamento non adeguatamente motivato.

In seguito a una segnalazione la polizia locale è intervenuta al Multicenter di strada Padana verso Vicenza, dove ha effettivamente individuato un negozio aperto malgrado il divieto in vigore. Per il titolare, M.D., italiano di 44 residente in provincia di Vicenza, è scatta la denuncia penale per non aver rispettato il provvedimento dell’autorità.

Con la stessa motivazione è stato denunciato A.R., italiano di 28 anni residente a Padova. Alle 18,30 la polizia locale lo ha fermato per un controllo mentre era alla guida di una BMW e trasportava altre tre persone. Ha dichiarato che era passato a predendere gli amici per passare il fine settimana insieme. Inevitabile la denuncia per l’assenza di una motivazione che giustificasse lo spostamento.

Da segnalare anche il caso di sette giovani, quattro dei quali minorenni, sorpresi dai carabinieri di Camisano Vicentino mentre giocavano una partita di calcio. E’ successo ieri, verso le 18.30, a Montegalda, in via Ceroni presso il campo di calcetto di proprietà dell’Us Colzè. Constatata la violazione al divieto di assembramenti, sono stati tutti denunciati e segnalati al Prefetto

Sempre nella serata di ieri, a Vicenza, i carabinieri hanno effettuato tre interventi su assembramenti, perlopiù di cittadini extracomunitari, nelle zone di via Verdi, Piazzale Bologna e Campo Marzo. In due occasioni i soggetti si sono dati alla fuga.