Coronavirus, mancano le mascherine per i sanitari

Venezia – Gli operatori sanitari sono frustrati dalla situazione e lamentano di combattere contro il coronavirus in condizioni di insufficiente o inesistente sicurezza, in particolare. A mancare, sarebbero i Dpi, i Dispositivi di protezione individuale, le mascherine insomma… E’ questa una denuncia, un’allarme, che arriva da più parti. Innanzititutto, a rilevare la carenza di questi dispositivi è stato il sindacato Usb, ma lo fanno anche i consiglieri regionali del Coordinamento Veneto 2020, Patrizia Bartelle (Italia in Comune), Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) e Cristina Guarda (Civica per il Veneto).

“Lo stesso sindacato – osservano i tre consiglieri regionali – ha depositato un esposto presso la competente Procura della Repubblica per segnalare le condizioni di lavoro degli operatori. Se effettivamente quanto riportato nell’esposto fosse accertato si tratterebbe di una situazione che deve essere risolta immediatamente per tutelare la sicurezza dei lavoratori”.

“Per questo – continuano Bartelle, Ruzzante e Guarda – abbiamo depositato una interrogazione per chiedere alla Regione se le denuncia del sindacato di base Usb corrisponda al vero e quali interventi urgenti intenda apprestare per garantire la sicurezza del personale sanitario chiamato a fronteggiare la pandemia da Covid-19”.