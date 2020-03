Coronavirus, il Veneto ha un Comitato scientifico

Venezia – Con delibera della giunta regionale del Veneto, è stato costituito oggi il Comitato scientifico Covid-2019 con lo scopo di assicurare indicazioni a supporto dell’Area sanità e sociale della Regione, in relazione alle scelte e alle azioni che dovranno essere adottate per il superamento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.

“Con questo provvedimento – ha messo in evidenza il presidente della Regione, Zaia – diamo una veste formale ad interlocuzioni che erano già in corso e che, in questi giorni, sono state un sicuro e valido riferimento. Il comitato scientifico raduna eccellenti professionisti ed è costituito per essere un comitato aperto. Questo significa che, come previsto dalle stesse direttive del commissario nazionale, se necessario, può essere implementato con altre personalità scientifiche di fama nazionale e internazionale e di comprovata esperienza, anche provenienti dall’estero”.

Il comitato sarà coordinato dal dr. Mario Saia, direttore sanitario di Azienda Zero, e sarà composto da: