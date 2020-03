Coronavirus, il momento della serietà

Dai parlamentari veneti e dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, riceviamo e pubblichiamo…

Venezia – E’ il momento della serietà, di mettere in sicurezza la nostra amata comunità. Dobbiamo seguire alla lettera le indicazioni degli esperti e rinunciare qualcosa delle nostre abitudini quotidiane. Sono e saranno giorni difficili, ma è proprio nelle difficoltà che una comunità dimostra il suo senso civico, il suo rispetto per la vita.

Come M5S Veneto offriamo tutto il nostro supporto e la collaborazione che sono necessari. Ci troviamo davanti una sfida epocale senza precedenti, e siamo consapevoli che riusciremo a vincerla facendo squadra tutti assieme: istituzioni, strutture sanitarie, forze dell’ordine, cittadini.

In questo momento dobbiamo essere fermi nel chiedere a tutti i cittadini il massimo rispetto delle regole e siamo sicuri che i cittadini del Veneto lo comprenderanno. Dobbiamo schierarci senza esitazioni dalla parte di chi ha inteso tutelare la salute, prevedendo l’istituzione delle zone rosse anche nella nostra regione. Non dobbiamo avere dubbi su questo: nessuno deve poter pensare che l’allarme stia rientrando. Nessuno deve essere indotto ad allentare le precauzioni, con conseguente aumento del rischio contagio, proprio quando rischiamo di non avere più posto negli ospedali per trattare gli infetti.

Chiediamo quindi al governatore di schierarsi senza esitazioni dalla parte di chi ha inteso tutelare la salute, prevedendo l’istituzione delle zone rosse anche nella nostra regione. Non dobbiamo avere dubbi su questo: La presa di posizione contro le zone rosse è pericolosa, anche perché tende a sminuire agli occhi della popolazione il problema epidemico, in un momento in cui ci avviamo verso il suo picco massimo.

Abbiamo assistito in questi giorni ad ogni tipo di dichiarazione in cui è stato detto tutto ed il contrario di tutto. Questo atteggiamento disorienta, esaspera. Al contrario deve essere fatto tutto il possibile per limitare il diffondersi del virus, evitando di uscire di casa.

Un ringraziamento speciale lo vogliamo dare per chi sta gestendo e lavorando in questa situazione per salvare vite umane e la nostra salute: medici, infermieri, e tutto il personale del Servizio sanitario nazionale. Riprendiamoci un passo alla volta, con impegno e sacrificio la nostra serenità. Per il resto avremo tempo e sapremo farlo insieme, con la forza di chia ha superato una prova tremenda. Tutti insieme ce la possiamo fare, e siamo sicuri che ce la faremo.

I parlamentari e i consiglieri regionali M5S Veneto