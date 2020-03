Coronavirus, disagi al call center della Ulss 7

Thiene – La Ulss 7 Pedemontana segnala che dalla giornata di ieri si stanno verificando alcuni disservizi nel funzionamento del call center che gestisce le prenotazioni e le altre richieste telefoniche per 95 dei 120 medici di Medicina generale del Distretto 2. Questo è dovuto ad alcuni casi di positività al coronavirus, riscontrati tra gli operatori del call center, dipendenti di una società esterna specializzata in questo tipo di servizi, con sede nel territorio di Vicenza.

“Sono già stati effettuati i tamponi a tutti gli operatori – spiega una nota della Ulss 7 -. Quelli risultati negativi stanno gradualmente già rientrando al lavoro, mentre l’azienda che gestisce il servizio sta facendo il possibile per garantire ugualmente l’attività e allo stesso tempo mettere in sicurezza il personale. In quest’ottica, si stanno sanificando gli ambienti e, contemporaneamente, si stanno attrezzando delle postazioni da remoto per i collaboratori, applicando per quanto possibile il telelavoro”.

“I disagi in corso – continua la nota – andranno riducendosi progressivamente, con la previsione di ritornare alla piena operatività entro la fine della settimana. Alla luce di questa situazione di temporanea difficoltà, l’Ulss 7 Pedemontana raccomanda alla popolazione residente nel Distretto 2 di contattare il call center dei medici di Medicina generale solo per situazioni di reale necessità”.