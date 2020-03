Consiglio comunale per il coronavirus

Vicenza – Un consiglio comunale straordinario, a Vicenza, a porte chiuse, per parlare della sirtuazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus e all’adozione di misure economiche urgenti. Lo hanno deciso oggi, a Palazzo Trissino, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino e il vicepresidente Cristina Balbi, i capigruppo di Forza Italia Roberto Cattaneo, di Fratelli d’Italia Roberto D’Amore, il vice capogruppo della Lega Jacopo Maltauro, i capigruppo del Partito Democratico Isabella Sala, di Coalizione civica per Vicenza Ciro Asproso, di Quartieri al centro Raffaele Colombara.

Questo consiglio comunale straordinario si terrà giovedì 12 marzo, alle 17.30, ed è prevista la diretta streaming. Un solo punto in discussione: “Emergenza sanitaria Covid-2019. Adozione di misure urgenti a sostegno dell’economia locale”. Si tratta della variazione di bilancio di 180 mila euro che consentirà di sostenere varie misure: la sospensione dell’imposta di soggiorno e la dilazione di Tari e Cosap. Nel dettaglio, come previsto dalla giunta comunale, si intende sospendere l’imposta di soggiorno dovuta da alberghi e altre attività ricettive per ciascun turista ospitato, da marzo fino a maggio.

Inoltre si deciderà di differire la scadenza della Tari, la tassa sui rifiuti, per cinema, teatri, alberghi, negozi, banchi di mercato, attività artigiane, ristoranti, agriturismi, birrerie, bar, discoteche. Anziché a fine marzo, queste attività potranno pagare la prima rata entro il 30 giugno, la seconda a fine settembre e la terza a fine novembre. Infine agli operatori decennali dei mercati settimanali sarà concesso il posticipo del pagamento del Cosap, il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, che dovrà quindi essere versato entro il 31 maggio anziché il 31 marzo