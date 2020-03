Casa a fuoco, coppia di anziani salvati

Arzignano – Vigili del fuoco chiamati ad intervenire, questo pomeriggio, verso le 16.30, ad Arzignano, in via Calavena Bassa, per l’incendio divampato all’interno dell’abitazione di una coppia di anziani, che hanno respirato del fumo. Il primo soccorso è stato portato da un vicino di casa che, accortosi delle fiamme, è entrato nell’abitazione, ha raggiunto il primo piano portando la donna in un poggiolo, e poi è tornato al piano terra dove è riuscito a portare fuori anche l’uomo.

I pompieri, arrivati dal vicino distaccamento, hanno raggiunto la donna, mentre altri provvedevano allo spegnimento delle fiamme scaturite da un piano cottura ed estesisi alle suppellettili della cucina. I due anziani sono stati assistiti sul posto dal personale del Suem intervenuti con una ambulanza. Le operazioni di areazione dei locali e la messa in sicurezza della casa sono terminate dopo circa due ore.