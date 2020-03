Camion dei rifiuti a fuoco. Salvo l’operatore

Montecchio Maggiore – Intervento questa mattina presto, verso le 5.30, per i vigili del fuoco, a Montecchio Maggiore, in Via Cal del Gua, per un incendio che si è sviluppato all’interno del cassone di un camion compattatore della raccolta della carta. L’autista si è accorto del fumo provenire dal cassone del camion subito dopo aver effettuato lo svuotamento di un cassonetto stradale. L’operatore è sceso dal mezzo, dando subito l’allarme alla sala operativa del 115.

I vigili del fuoco, arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa e un’autobotte e sette operatori, hanno iniziato le operazioni di raffreddamento esterno del mezzo, mentre è stato necessario aprire un foro, tagliando il cassone del camion per poter spegnere l’incendio nel vano interno, limitando i danni solo al container del mezzo.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Precedentemente alle ore 3, la squadra del distaccamento di Arzignano era intervenuta sempre a Montecchio Maggiore per spegnere le fiamme di una fioriera in Via Giacomo Matteotti.