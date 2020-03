Bassano, servizio libri a domicilio

Bassano del Grappa – Servizio a domicilio per la consegna dei libri personalizzata nel territorio comunale di Bassano del Grappa. È questa l’iniziativa messa in campo dalla biblioteca civica bassanese in questo momento di emergenza per il coronavirus, che costringe la chiusura della biblioteca fino al 3 aprile. Il servizio di consegna a domicilio sarà effettuato, a partire da questa settimana, a favore delle persone maggiormente esposte ai rischi del contagio, ossia gli anziani dai 65 anni in su. Sarà infatti possibile, previo accordi telefonici, ricevere direttamente a casa documenti normalmente in prestito in biblioteca.

Le persone interessate potranno consultare il catalogo on line sul sito catalogo online per verificare la disponibilità del titolo cercato, o mandare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.bassano.vi.it oppure telefonare direttamente alla biblioteca per farsi aiutare dai bibliotecari al numero 0424-519920. La consegna dei documenti avverrà due volte alla settimana e sarà effettuata dai volontari del Servizio civile che prestano servizio presso la biblioteca, previo accordo con gli interessati.

I volontari, muniti di tesserino di riconoscimento, porteranno i libri al domicilio della persona interessata, fermandosi al di fuori dell’abitazione e consegnandoli o all’utente stesso o ad altra persona, comunicata in fase di prenotazione del servizio. I volumi prenotati saranno consegnati all’interno di buste rispettando le norme previste (distanza di almeno un metro tra le persone). Il servizio sarà attivato solamente nel territorio del Comune di Bassano del Grappa.

Con questa iniziativa i bibliotecari intendono non solo fornire un servizio, ma anche mandare un messaggio di vicinanza ai tanti affezionati lettori. Per tutti, poi, la biblioteca continua a fornire il servizio di prestito digitale degli e-book e della lettura digitale di riviste e quotidiani, che si può effettuare da casa collegandosi al sito medialibraryonline.it. Sono oltre 33 mila gli ebook disponibili, oltre 800 gli audiolibri e più di settemila le riviste e quotidiani, italiani e stranieri, che si possono leggere integralmente attraverso pc, tablet o smartphone.