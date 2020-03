Autocisterna va a fuoco in autostrada

Montecchio Maggiore – Intervento questa mattina, intorno alle 9.30, per i vigili del fuoco, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Montecchio e Montebello, in direzione Milano, per l’incendio del semirimorchio di un’autocisterna alimentare. Nessuna persona è rimasta ferita. L’autista partito dal vicentino e diretto in Lombardia con un carico di latte, si è accorto dalle segnalazioni degli altri autisti e dagli specchietti retrovisori delle fiamme, che stavano bruciando la coibentazione della autocisterna di latte.

Il conducente ha subito dato l’allarme, si è fermato, riuscendo a staccare la motrice dal semirimorchio. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Vicenza con tre automezzi, hanno spento le fiamme che hanno bruciato il rivestimento esterno del semirimorchio.

Le fiamme sono state innescate da uno pneumatico, che si è incendiato dopo essere rimasto bloccato per un probabile problema alle ganasce del sistema frenante. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 11.