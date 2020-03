Auto contro Apecar. Ragazzo 18enne ferito

Cogollo del Cengio – Incidente stradale, quest’oggi, a Cogollo del Cengio, nel quale sono state coinvolte un’autovettura ed una Apecar, con un bilancio finale di un ferito. E’ successo verso le 13.10, quando una donna di 43 anni, B.Z., di Tonezza del Cimone, alla guida alla guida della sua Fiat Punto stava percorrendo via Granatieri di Sardegna con direzione Arsiero. Giunta all’intersezione con via Monte Cengio, per cause in corso di accertamento, l’auto si è scontrata con Apecar, che si era immesso nell’incrocio proveniente da via Monte Cengio.

L’apecar, condotta da L.G., ragazzo 18enne di Cogollo, si è ribaltata lateralmente, sbalzando fuori il conducente. La Fiat Punto ha invece terminato la sua corsa contro il muretto di recinzione dell’abitazione vicina. Intervenuta un’ambulanza del Suem 118, il giovane è stato portato in ospedale, a Bassano del Grappa, in codice giallo. Illesa invece la conducente della Fiat Punto. Entrambi i conducenti erano legittimati a trovarsi in quel luogo, come da specifiche previsioni dei Dpcm. I rilievi del sinistrosono stati effettuati dagli agenti del distaccamento di Piovene Rocchette della Polizia locale Alto Vicentino.